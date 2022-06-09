Москвичам пообещали самый жаркий день с начала года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверг, 9 июня, обещает стать для москвичей самым жарким с начала года. Как сообщили в Центре погоды «Фобос», воздух прогреется до +29 градусов. До конца недели, как прогнозируют синоптики, температура будет превышать климатическую норму.

В центре добавили, что начало недели в Москве было достаточно прохладным, поскольку в регионе господствовал скандинавский антициклон. Однако погода была малооблачной, поэтому воздух постепенно начал прогреваться. В пятницу, 10 июня, температура снова может подняться до +28 градусов. Выходные в российской столице также обещают быть очень теплыми.

Ранее синоптики рассказали, что лето по всей России должно стать комфортным для жителей. В этом году не прогнозируется экстремальных значений, не будет ни изнуряющей жары, ни резких похолоданий. В то же время, в отдельных регионах пройдут скоротечные ливни.