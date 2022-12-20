Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что предстоящая ночь в столичном регионе может стать самой холодной с начала зимы. Эксперт добавил, что температура будет понижаться до 20 градусов мороза. По его словам, днем она начнет активно расти, в результате чего ожидаются снег и мокрый снег.
Ближайшая ночь будет по-настоящему холодная, морозы ожидаются впечатляющие. В самой Москве прогнозируется минус 12-14 градусов, а по области — до минус 20 градусов, — сказал Вильфанд.
Глава ведомства отметил, что самая низкая температура в этом сезоне в Москве составила 13,8 градуса мороза.
Ранее стало известно, что в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили и задержали более 200 рейсов. Отменять и задерживать рейсы из-за аномального снегопада начали с самого утра 18 декабря. К 18 декабря в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%.
Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, какой будет новогодняя погода в Москве. По его словам, декабрь в этом году выдался холоднее нормы, поэтому и Новый год тоже будет холоднее, чем обычно.