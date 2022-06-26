Москвичам пообещали рекордную субтропическую жару

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидается субтропическая жара, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в столице столбики термометров поднимутся выше 32 градусов по Цельсию.

В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей — плюс 32–34 градуса, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ — плюс 33,6 градуса, — написал Тишковец.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в жаркую погоду у многих людей нарушается режим сна. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать ряд правил.

По ее словам, в первую очередь необходимо тщательно проветривать помещение за несколько часов до сна, так как если в комнате душно и мало кислорода, то и холод, и жара переносятся гораздо тяжелее. Сомнолог подчеркнула, что постельное белье должно быть из натуральных материалов — льна или хлопка.