Москвичам пообещали потепление до нуля градусов к 15 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потепление до нуля градусов, по предварительному прогнозу, может ожидать жителей столицы уже к воскресенью, 15 января, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. По ее словам, температура воздуха будет расти с каждым днем.

К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу [января], — сообщила Котилевская.

Она также отметила, что до конца дня в Москве будет облачно, небольшой снег, преимущественно во второй половине дня. Максимальная температура в столице составит от минус семи до минус девяти градусов, в Подмосковье — 6-11 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать и в конце дня составит 757 мм ртутного столба, что по-прежнему выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также заявил, что потепление придет в Москву лишь к концу недели. По его словам, ожидается, что температура поднимется до плюсовых значений, но при этом будет обильный снегопад. Потепление ожидается с 15 января, после чего температурные значения встанут на отметке в 1-2 градуса тепла. В то же время нынешняя неделя обещает быть более прохладной, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января.