Москвичам пообещали «огуречную» погоду в начале августа Синоптик Шувалов: в начале августа москвичей ждут потепление и дожди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей Москвы ожидает потепление в начале августа, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вместе с тем им стоит подготовиться к «огуречной» погоде, добавил он. Кроме того, по словам эксперта, атмосферное давление в следующую неделю «скакать» не будет.

Нас ждет теплое начало августа с температурой не ниже климатической нормы, а в отдельные дни и выше на 1–3 °С климатической нормы. <...> Я называю это «огуречной» погодой. Теплой и с дождями. Катаклизмов и сильных ливней ожидать не приходится, — объяснил Шувалов.

Дневная температура поднимется не выше 27 градусов, уточнил он. Дожди при этом будут идти всю неделю, кроме понедельника и вторника.

Камчатку, Чукотку и Якутию, напротив, ожидает по-осеннему холодная погода на следующей неделе. По словам метеоролога Александра Ильина, тяжелее всего придется жителям последнего региона. С 31 июля по 6 августа температура воздуха в Якутии составит от 8 до 15 градусов тепла.

На Казань тем временем обрушился мощный ураган. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Стихия сносит заборы, мусорные баки, крыши домов и даже опоры линий электропередачи.