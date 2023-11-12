В Москву придет облачная погода с сильным дождем Гидрометцентр: в Москве 12 ноября ожидается облачная погода с дождем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода, местами сильный дождь и температура воздуха до +7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 12 ноября, сообщает Гидрометцентр России. В некоторых районах возможны порывы ветра до 17 м/c.

Днем в столице будет от +5 до +7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +4 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, — отмечается в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Московской области температура воздуха не превысит 8 градусов тепла. При этом следующей ночью она может опуститься до 1 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что 12 ноября в Москве и Подмосковье ожидается изменение погоды, связанное с приходом циклона в центральную часть Европейской России, который принесет потепление с дождями и усилением ветра. По его словам, по сравнению с субботой погода существенно изменится. Ночные часы в Москве будут в диапазоне от +2 до +4 градусов, а днем — от +5 до +7 градусов в Москве и до +8 по области. При этом ожидается облачная погода с дождями и сильными порывами ветра, отметил Вильфанд.