Москвичам пообещали потепление до 16 градусов Гидрометцентр: в Москве 7 апреля ожидается облачная погода и до плюс 16 градусов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В воскресенье, 7 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и до 16 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночь на 8 апреля температура в столице может понизиться до +6 градусов.

В воскресенье прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. В Московской области 7 апреля температура будет колебаться от +12 до +17 градусов. В ночь на понедельник прогнозируется +4 градуса.

На предстоящей неделе, с 8 по 14 апреля, в целом геомагнитная обстановка обещает быть спокойной. По оценкам опрошенных экспертов, серьезных осложнений космической погоды не прогнозируется. Однако к концу следующей недели ситуация может несколько поменяться. Сильных катаклизмов ждать не стоит, однако умеренные возмущения вполне возможны в четверг-пятницу. Теоретически метеочувствительные люди их могут заметить.

По прогнозам синоптиков, с понедельника по четверг в дневные часы прогнозируется температура в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла, в отдельные часы воздух прогреется до +23. В пятницу, 12 апреля, в Московской, Смоленской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях ожидается небольшое похолодание. В дневные часы температура будет держаться в пределах 14–19 градусов тепла, в Москве будет около +15.