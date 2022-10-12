Москвичам пообещали новое потепление Синоптик Вильфанд: к 17 октября в Московском регионе ожидается потепление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей ждет потепление к 17 октября, сообщил Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик спрогнозировал рост температур в Московском регионе до 10–14 градусов, а также хорошую погоду без осадков к концу воскресенья или в понедельник.

В конце воскресенья или в понедельник воздушные массы изменят свое направление. Прогнозируется, что воздух будет перемещаться с юга и уже дневная температура повысится до 10–14 градусов. Погода будет хорошая, без осадков, будет много света, — заявил синоптик.

Эксперт отметил, что в конце прошлой недели температура поднялась выше нормы, но это не было началом бабьего лета. Он пояснил, что в текущий момент температура нормализовалась.

По его словам, 13 и 14 октября столбик термометра с трудом достигнет десятиградусной отметки, а в ночные часы уже с 12 октября возможны отрицательные значения по Московской области. В столице ночью будет от нуля до плюс трех градусов градусов.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что на территории Центральной России период золотой осени растянется еще на неделю. По его словам, текущая неделя в метеорологическом отношении будет довольно комфортной. Погода останется такой до середины месяца.