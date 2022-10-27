Москвичам пообещали необычно теплые выходные Вильфанд: москвичей ждут необычно теплые выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление до 11-12 градусов, что на шесть градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом он подчеркнул, что тепло не будет продолжительным.

В субботу прогнозируется 10-11 градусов, а в воскресенье — даже до плюс 12 градусов. Такой температурный фон на 6 градусов выше нормы. Это очень хорошо. Необычное тепло для этого времени года, — рассказал синоптик.

Он также добавил, что при этом погода на выходных станет более дождливой, чем была в течение недели. А уже в следующий понедельник в столицу придет резкое, но кратковременное похолодание.

31 октября резко похолодает, будет плюс 4-5 градусов, но отчаиваться не нужно, потому что в последующем хоть такого необычного тепла не будет, но температура повысится, — обнадежил Вильфанд.

Во вторник и среду ожидается около плюс 5–8 градусов, временами будет идти небольшой дождь. Снега в ближайшие дни в столице не ожидается.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок сообщил, что предстоящая зима в Московском регионе будет снежной и умеренно холодной. По его словам, рекордных морозов в столице не ожидается — эксперт пообещал стандартные периоды оттепели и морозов.