Москвичам пообещали не праздничную погоду 31 декабря Синоптик Тишковец: 31 декабря в Москву придут дождь со снегом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей Москвы 31 декабря ждут дождь, снег, гололед и 0 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, предупредил синоптик, в столицу придет порывистый, северо-западный ветер со скоростью до девяти метров в секунду.

В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днем в мегаполисе около 0, по области минус 3 — плюс 2 градуса, вечером резкое понижение до минус 4-9 градусов, — рассказал Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в начале января в столицу придут морозы до минус 20 градусов. По его словам, такие показатели ниже климатической нормы. При этом в дневное время суток температура установится на уровне минус 14–16 градусов.

Самый холодный день выпадет на 3 января. Температура воздуха опустится до минус 24 градусов. Такая погода является следствием антициклона, который приблизится к Москве.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Западной Сибири 31 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Он отметил, что небывало теплая погода будет стоять в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской области, Алтайском крае и в Республике Алтай.