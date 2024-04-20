Москвичам рассказали о погоде 20 апреля Гидрометцентр: облачность и небольшой дождь ожидаются 20 апреля в Москве

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

На сайте Гидрометцентра России сообщили, что 20 апреля в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла. Ветер юго-западный, 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в пределах 11–13 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до трех градусов выше нуля.

В Московской области 20 апреля температура будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

Накануне в Санкт-Петербург неожиданно вернулась зимняя метель с сильным ветром. На опубликованных в Сети кадрах видно, что сады и фонтаны Петергофа припорошило снегом. На видео заметно, что, несмотря на снегопад, фонтаны продолжают работать. Также видно, что над Северной столицей простирается серое небо без единого солнечного проблеска, на улицах практически нет прохожих. Снежная метель также накрыла Крестовский остров, берег Финского залива, Приморский район и другие.

Погода на неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов, что приведет к осадкам и похолоданию в западной части Центрального федерального округа, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, сильные дожди ожидаются в Брянской, Смоленской, Новгородской областях, а местами дождь будет переходить в мокрый снег.