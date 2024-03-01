Москвичам пообещали морозы в ближайшее время Вильфанд: с 6 марта в Москву придут морозы до минус 10 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москву могут вернуться небольшие морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, с 6 марта температура воздуха опустится до минус 10 градусов, передает ТАСС.

Со среды прогнозируется заметное изменение циркуляции. Воздушные массы будут поступать уже не с юга, юго-запада, юго-востока и так далее, а с севера. Поэтому ночные температуры, по предварительным расчетам, могут достигать двузначных отрицательных значений, — сказал он.

При этом, согласно данным специалиста, начало месяца будет теплым. Так, 2 и 3 марта ожидается от 1 до 5 градусов тепла днем, а ночью похолодает до минус 4–9 градусов, предупредил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега. По словам Вильфанда, в ближайшие дни ее встретят только жители Калининградской области, Краснодарского края и Крыма.

Во всех остальных регионах выраженной весны в марте не будет, подчеркнул метеоролог. Температура, близкая к 17 градусам, наступит только после середины апреля.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал, что март в Москве начнется с облачной плюсовой погоды. Однако, по его словам, к концу недели распогодится и будет много солнца.