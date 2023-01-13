Москвичам пообещали крещенскую оттепель 19 января Синоптик Позднякова: на Крещение в Москве будет дождь и до плюс четырех градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящий праздник Крещения Господня 19 января может стать вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве с 1879 года, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, погода в этот день будет облачной, ожидается дождь и до 3-4 градусов тепла.

Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. <...> Температура воздуха может где-то быть в пределах плюс три-четыре градуса, что тоже случается не каждое Крещение, потому что мы больше привыкли, что у нас на Крещение бывают крещенские морозы, а тут у нас придет крещенская оттепель, — пояснила Позднякова.

Ранее о том, что морозов 19 января в Москве в этом году не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, оттепель в Москве прогнозируется с 15 января. Воздух будет прогреваться до плюс 1 градуса днем в воскресенье, а уже во вторник, 17 января, температура может подняться до плюс 5 градусов.