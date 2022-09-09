Москвичам рассказали о погоде на День города Метеоролог Шувалов пообещал москвичам хорошую во всех отношениях погоду на День города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День города встретит москвичей достаточно хорошей погодой, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что среднесуточная температура в столице установится на отметке 15–17 градусов.

День города встретит жителей столицы достаточно хорошей погодой, так как на выходные в Москву придет антициклон. И так как дождей не ожидается, москвичи смогут насладиться голубым небом и солнышком. А среднесуточная температура установится на отметке 15–17 градусов. Так что сейчас самое время для шашлыков в кругу семьи и друзей, — заявил Шувалов.

Ранее сообщалось, что 10 сентября 2022 года в московском саду «Эрмитаж» пройдет 9-й «Театральный марш» — самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом. Московские театры дадут старт новому сезону самыми яркими постановками прошедшего года. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры города Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города — 2022.