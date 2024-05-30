Москвичи получили экстренное метеопредупреждение МЧС выпустило экстренное предупреждение о дожде с грозой в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 12:00 до 22:00 в Москве будет действовать экстренное метеопредупреждение, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве. Согласно прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, 30 мая в разных районах Москвы ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

Из-за неблагоприятных метеоусловий москвичам и гостям столицы посоветовали ездить с низкой скоростью на автомобиле и избегать резких маневров, также парковать машины далеко от деревьев, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» синоптик Евгений Тишковец рассказал, что у большинства рек Московской области верхний слой воды прогрелся до нижнего предела комфорта — 18 градусов. По его словам, в Центральной России купальный сезон можно считать открытым. Синоптик отметил, что столичное управление Роспотребнадзора разрешило купаться в трех зонах: это Черное озеро в Зеленограде, Большой Городской пруд и Тропарево.

До этого Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день на час и два, если температура в помещении достигла отметки 28,5 и 29 градусов без кондиционера. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. Особенно это затрагивает тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.