Москвичам пообещали аномальную погоду на следующей неделе Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве до +20 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ни днем ни ночью не будет морозов, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. Эксперт добавил, что в дневное время ожидается от 16 до 20 градусов тепла. По его словам, даже несмотря на похолодание, погода оказалась на 6–10 градусов выше нормы.

Холода отступают. На следующей неделе в Москве ни днем ни ночью не будет морозов. В дневные часы температура воздуха будет в диапазоне 16–20 градусов тепла. Преимущественно в столице будет облачно. Небольшое похолодание прогнозируется в пятницу, 12 апреля. Тогда температура опустится до 14 градусов тепла. С начала апреля, несмотря на похолодание, грянувшее недавно, температура оказалась на 6–10 градусов выше нормы, — отметил Шувалов.

Если тенденция на потепление и аномальную температуру сохранится, то уже май удивит москвичей жарой, отметил синоптик. Так, за месяц до наступления лета температура рискует подняться до 30 градусов.

Ранее метеоролог Александр Ильин заявил, что до конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.