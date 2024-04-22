Москвичам пообещали жаркое начало рабочей недели Гидрометцентр: москвичей ждет +18 градусов днем 22 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник, 22 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России. В дневное время столбики термометров поднимутся до +16... +18 градусов.

Ветер будет южного направления, его скорость в среднем составит 5-10 м/c, при этом порывы могут достигать 17 м/c. Атмосферное давление в понедельник составит около 745 мм ртутного столба.



В Московской области в этот день температура будет колебаться в пределах от +14 до +19 градусов. В ночь на вторник, 23 апреля, термометры покажут до +4 градусов.

Накануне вечером МЧС выпустило срочное предупреждение о погоде для москвичей. Ночью в городе были дождь и гроза, которые наиболее сильно проявились в районе Новая Москва. Неблагоприятные погодные условия держались до самого утра.

21 апреля шквалистый ветер повалил деревья в разных районах Москвы. Очевидцы запечатлели поврежденные автомобили. Так, в районе станции метро «Войковская» дерево упало на машины, припаркованные у многоэтажки. На видео можно разглядеть, что у одного из автомобилей разбиты стекла и серьезно повреждена крыша. Аналогичная ситуация наблюдается около ЖК в районе станции метро «Нагорная». Там ветер вырвал березу с корнем, она рухнула стволом прямо на машину.