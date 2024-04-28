Москвичам пообещали холодный ветер и +17 в последний день недели Гидрометцентр: температура в Москве 28 апреля достигнет +17 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с прояснениями и температура до +17 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 28 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра. Осадков синоптики не прогнозируют.

Днем столбики термометров покажут +15–17 градусов тепла, в ночь на понедельник, 29 апреля, может похолодать до +3. Ветер в этот день будет иметь северное направление и скорость 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.



В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах от +14 до +19 градусов. При этом к ночи температура понизится до отметки +2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что, начиная с 2 мая, в Москву придет похолодание, связанное с изменением циркуляции воздушных масс. По его словам, температура будет близка к климатической норме, но с пятницы, 3 мая, столбики термометра опустятся до 9–14 градусов. Он добавил, что 1 мая возможны небольшие кратковременные дожди.

До этого синоптик Александр Ильин отмечал, что в Москве на майских праздниках ожидается теплая погода без осадков, кратковременные дожди возможны только в Первомай. По его словам, уже в воскресенье, 28 апреля, на смену циклону придет область высокого атмосферного давления и небольшой антициклон наладит погоду.