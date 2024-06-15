Москвичам пообещали до плюс 27 градусов и дождь Гидрометцентр: 15 июня в Москве будет плюс 27 и кратковременный дождь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температура до плюс 27 градусов и кратковременный дождь ждут жителей Москвы в субботу, 15 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра. Погода по большей части будет облачной, с прояснениями.

Ветер в этот день будет иметь северо-западное направление и скорость 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 14 градусов.

Ранее специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице будет солнечная и теплая погода без осадков, температура в городе установится на уровне 24–26 градусов тепла.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что с 17 по 19 июня в Москве снова будут идти дожди, местами возможны грозы. По его словам, обильные осадки, которые принесет южный циклон, будут идти сразу на всей территории столичного региона с небольшими перерывами.

Ожидается, что за три дня в городе выпадет не менее 20 миллиметров осадков, уточнил метеоролог. Он уточнил: несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в Москве будет довольно высокой.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями. По его словам, аэрозоли являются центрами конденсации.