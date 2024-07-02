Москвичей предупредили о 34-градусной жаре Гидрометцентр: погода 2 июля в Москве будет достигать +34 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода с переменной облачностью и до +34 градусов жары ожидает москвичей во вторник, 2 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра. При этом в городе совсем не будет осадков, предупреждают синоптики.

Температура воздуха днем установится в пределах +32–34 градусов. Ветер будет иметь юго-западное направление и скорость 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740–741 миллиметр ртутного столба. В ночь на 3 июля столбики термометров опустятся до +19.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова предупреждала, что 2 и 3 июля в Москве могут стать самыми жаркими в XXI веке, а возможно, и за всю историю наблюдений. Июнь, по ее словам, также стал в среднем самым жарким с 1879 года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд согласился, что на текущей неделе в Москве ожидается «очень однородная погода». Пик жары придется на среду и четверг, добавил он.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус считает, что июль в Москве и Московской области будет очень жарким. Согласно его мнению, в столичном регионе будет на полтора-два градуса теплее нормы, причем с большей положительной аномалией в начале месяца и с меньшей к концу. А вот осадков будет меньше положенного на 20–30%.