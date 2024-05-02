Москвичам назвали сроки похолодания Вильфанд: июньское тепло вернется в Москву только через неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теплая погода вернется в российскую столицу не раньше чем через неделю, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством городских новостей «Москва». Он предупредил, что с четверга, 2 мая, в городе похолодает и температура опустится на 2–3 градуса ниже нормы.

Еще несколько дней назад ночи были июньские, с двузначными значениями температуры, и днем была очень теплая погода, пока об этом можно надолго забыть — как минимум на неделю, — сказал Вильфанд.

Синоптик отмечает, что с 3 мая воздушные массы начнут поступать в столицу с северо-востока. В ближайшие дни будет переменная облачность и преимущественно без осадков, однако по ночам столбики термометров покажут только +1–3, а днем всего до +10.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что жителей Москвы могут ждать осадки в виде снега в понедельник, 6 мая. По его словам, на улицах столицы также прогнозируется гололедица. Синоптик добавил, что ночью температура в столице может уйти в небольшой минус.

При этом главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в столице в мае прогнозируется выше климатической нормы. По ее словам, количество осадков будет в пределах нормы. При этом ливневых дождей в столице пока не ожидается.