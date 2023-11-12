Москвичам назвали сроки наступления метеорологической зимы Синоптик Тишковец: метеорологическая зима в Москве наступит 17 ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Среднесуточная температура воздуха в Москве в пятницу, 17 ноября, перейдет в сторону отрицательных значений и наступит метеорологическая зима, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже к понедельнику на столичный регион обрушится циклон с аномальными дождями. Так, осадки в городе достигнут 15–20 миллиметров и составят около 30% от месячной нормы.

Кроме того, порывы ветра будут достигать штормовых 12–17 метров в секунду, из-за чего возникнет «балтийский синдром», то есть температура воздуха по ощущениям будет казаться близкой к нулю, предупредил Тишковец. Со вторника осадки ослабеют, примут очаговый характер, а температура ночью начнет слегка переваливать за ноль. Из-за этого на дорогах появится гололедица.

Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима, — пояснил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в российской столице 13 и 14 октября ожидаются дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха днем и ночью составит 4–6 градусов тепла. Для второй декады ноября, по его словам, это очень теплая погода, температура будет выше климатической нормы примерно на пять-шесть градусов.