Москвичам назвали способ избавиться от последствий длительных праздников Косметолог Аюпова: баня поможет убрать отеки после майских праздников

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Избавиться от отеков после майских праздников поможет баня, которая работает как массаж, рассказала «Вечерней Москве» косметолог Татьяна Аюпова. Кроме того, поможет добавление костного бульона в рацион и длительные пробежки, если позволяет снизить вес.

Если после майских праздников из-за нарушения режима питания у вас появились отеки, я рекомендую обязательно посетить баню и использовать там веники. Они работают как массаж, — сообщила она.

По ее словам, нужно начинать париться снизу вверх: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее, а не наоборот. Потому что именно таким образом движется лимфа.

Дерматолог Александра Филева ранее рассказала, что кремы с коллагеном не обладают чудодейственными свойствами. По ее словам, их эффективность не доказана. При этом сам коллаген действительно помогает коже сохранить прочность, упругость и гладкость.

Бьюти-блогер Рия Горбунова ранее рассказала, что популярными ошибками при уходе за кожей вокруг глаз являются игнорирование солнцезащитных средств, оставленный на ночь макияж и слишком активный массаж. По ее словам, также ошибкой будет использование неподходящих продуктов и недостаточное увлажнение кожи.