Москвичам назвали причину аномальной жары Синоптик Вильфанд: в Москве будет аномальная жара из-за гребня высокого давления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье на протяжении всей рабочей недели будет аномальная жара из-за гребня высокого давления, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сейчас в столице наблюдается погода, как в самые жаркие периоды в Астрахани.

Специалист объяснил, что именно гребень давления определяет такую погоду в городе. Дело в том, что он находится на высоте 5 км, а не у поверхности земли, и в атмосфере сейчас нисходящее движение, что мешает образованию облаков. Из-за этого солнечные лучи доходят до поверхности, а не поглощаются облаками.

Солнечная энергия колоссальная. И еще один фактор — Москва находится в теплой части этого высотного гребня, то есть воздушные массы перемещаются с юга, — отметил синоптик.

Эксперт добавил, что погода определяется температурой не только днем. В столице ночью ожидается от +20 до +25 градусов, что можно назвать египетскими ночами. Однако к выходным циркуляция должна резко поменяться, и вместо гребня ожидается зональный перенос воздушных масс с запада на восток.

Температура значительно понизится на пять-семь градусов, но говорить о похолодании не приходится, потому что после этого температура будет выше нормы, но всего на один-два градуса, — подытожил синоптик.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в понедельник, 1 июля, в Москве установится аномальная жара и переменная облачность, сообщает Гидрометцентр. Столбики термометров днем достигнут отметки в +33 градуса.