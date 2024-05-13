Москвичам назвали новую дату плановых отключений горячей воды Мэрия Москвы: плановые отключения горячей воды в столице перенесли на 20 мая

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Из-за похолодания плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 20 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Ранее их планировалось провести с 14 мая.

В связи с низкими температурами воздуха и возобновлением с 6 мая подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая, — приводятся слова заммэра на сайте мэра и правительства Москвы.

Бирюков отметил, что отключение горячей воды является необходимой мерой для качественного проведения гидравлических испытаний, благодаря которым выявляются и своевременно ремонтируются возможные ненадежные участки тепловых сетей. При этом он подчеркнул, что продолжительность отключений горячей воды останется прежней и не превысит 10 дней. Все работы пройдут в полном объеме и завершатся до 25 августа, заверил заммэра.

В общей сложности гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров городских тепловых сетей. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе больше 34 тысяч жилых домов, — сказано в сообщении.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев потребовал навести порядок в России с тарифами на электроэнергию. По его словам, россияне платят за электричество в пять раз больше финнов, а чиновники объясняют такую разницу в цене тем, что электроэнергию экспортируют по мировым ценам, а в РФ действует внутренняя стоимость.