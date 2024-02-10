Москвичам напомнили о наказании за участие в несогласованных акциях Прокуратура предупредила о наказании за участие в несанкционированных акциях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная прокуратура на фоне распространения информации об акции жен мобилизованных в центре Москвы опубликовала предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных митингах. В ведомстве напомнили, что призывы и участие в подобного рода мероприятиях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона, — говорится в сообщении.

Акция жен мобилизованных прошла в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата. Участники несанкционированного митинга возложили цветы у мемориала, после чего отправились в предвыборный штаб кандидата на должность президента России Владислава Даванкова. Там они попросили о встрече с политиком. По данным SOTA (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), на акции были задержаны трое журналистов, позднее их отпустили.

Акция жен мобилизованных также проходила у Красной площади 3 февраля. В ней участвовали жены призванных на службу в зону СВО. По словам участниц, их основное требование — отпустить мобилизованных домой, поскольку во время СВО они находятся в зоне боевых действий бессрочно. Всего на акцию собрались около 200 человек.