Москвичам начали приходить повестки на «Госуслугах»

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Жителям Москвы в рамках весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля, стали приходить электронные повестки на «Госуслугах», сообщает портал msk1.ru. Один из мужчин рассказал, что получил уведомление на «Госуслугах» о вызове во военкомат. В письме была ссылка с электронной подписью военкома и требованием явиться в установленный срок. Также был указан список анализов, которые призывнику необходимо сдать после обращения в поликлинику.

По словам москвича ,ему также пришла повторная повестка, в которой сообщается информация об административной и уголовной ответственности за неявку. Адвокат Денис Кокшаров объяснил, что законность повестки и действий призывника нужно выяснять через суд или прокуратуру.

Также юрист рекомендовал все же пойти в военкомат, а не игнорировать повестку. Он добавил, что случаев, где призывник уклонялся от онлайн-повесток, и потом нес ответственность, пока не было.

Ранее Верховный главнокомандующий Владимир Путин постановил призвать в рамках набора 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. При этом исключение сделано для тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.