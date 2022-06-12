Москвичам на День России предоставят бесплатные парковки Московские парковки 12 и 13 июня будут работать бесплатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В честь Дня России 12 и 13 июня парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как пояснили в департаменте, оплата в праздничные дни отменяется, поскольку в праздники в городе традиционно остаётся меньше машин и на парковках достаточно места. При этом парковки со шлагбаумом по-прежнему будут платными.

11 июня парковки также работали в стандартном платном режиме.

День России отмечается ежегодно 12 июня. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете России, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.

Ранее россиян с праздником с МКС поздравили российские космонавты.