Москвича заинтриговали выгодой от СВО и вогнали в долги на 550 тысяч рублей Житель Москвы решил заработать на поставках в зону СВО и проигрался в карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин предложили жителю Москвы заработать на поставке электроники в зону СВО за хорошее вознаграждение. В процессе обсуждения ему предложили сыграть в покер на деньги, и он проиграл 550 тысяч рублей. Когда дело дошло до сделки, неизвестные перестали отвечать на звонки, передает портал Baza.

Изначально неизвестные связались с Владимиром 23 января. Они пообещали ему 5% от 30 млн рублей, если он сможет найти поставщика. На первой встрече один из них рассказал москвичу, что накануне ему удалось выиграть 400 тысяч рублей в покер, а после предложил сыграть. Владимир заинтересовался победной стратегией, и, как ни странно, с собой у незнакомцев оказались карты.

Сначала пострадавшему везло, но после череды проигранных партий выяснилось, что он должен более полумиллиона рублей. Владимир заплатил долг и через некоторое время решил связаться с мужчинами, но ему уже никто не ответил.

Ранее пятерых туристов из России задержали в таиландском Пхукете за игру в карты и курение кальяна. Им грозит до 12 лет лишения свободы. В полицию о них сообщили соседи. Стражи порядка также изъяли карточный стол, две колоды игральных карт, фишки на общую сумму около 356 тысяч батов (порядка 900 тысяч рублей) и табак для кальяна.