Москвича задержали за случайное фото военкомата Baza: случайно снявший военкомат москвич был задержан силовиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали жителя Москвы за случайное фото военкомата, передает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина искал табачный ларек в незнакомом районе и отправлял фотографии и видеосообщения возлюбленной, чтобы она его сориентировала.

Как стало известно каналу, о задержании молодого человека доложили в ФСБ, ЦПЭ и прокуратуру. Сам москвич объяснил, что приехал в гости к девушке в район Перово, вечером у него закончились сигареты, и он решил сходить купить табака для самокруток.

Мужчина потерялся и решил снять место, где сейчас находится, и отправить девушке. В этот момент к нему подошли полицейские и забрали в отдел для разбирательств. Во время опроса парень утверждал, что не знал о находящемся рядом военкомате. По информации канала, после того как задержанный показал свои переписки, его отпустили, но проверку все же решили провести.

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