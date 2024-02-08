Москвича задержали во «Вкусно — и точка» за кофту с рунами «Осторожно, новости»: москвича арестовали на 10 суток за кофту с рунами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд назначил 10 суток административного ареста 33-летнему москвичу, который появился в ресторане сети быстрого питания «Вкусно — и точка» на фуд-корте торгового центра «Москворечье» в черной кофте с рунами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Его признали виновным в демонстрации экстремистской символики.

Инцидент произошел 5 февраля. Мужчину в черной кофте с рунами «Одал» заметили полицейские, которые находились в это время в торговом центре. Они посчитали, что такая символика является одним из символов СС, и задержали москвича прямо на месте. На мужчину составили протокол о демонстрации экстремистской символики и повезли его на суд.

В суде мужчина признал, что последние пять лет симпатизирует национализму и «разделяет идеи идеологии белого движения». Он также рассказал судье, что «либералы и коммунисты изжили свое» и ведут страну в тупик. Суд учел, что обвиняемый признал вину, но все равно назначил ему 10 суток административного ареста и постановил конфисковать кофту.

Ранее сообщалось, что в Саратове суд назначил фотохудожнице Ирине Мосиной штраф в размере 1500 рублей по делу о демонстрации экстремистской символики из-за фотографии с радужными флагами. Девушка сделала эти работы три года назад, когда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) еще не было запрещено в России.