Москвича убили дома ударом ножа в шею

Фото: t.me/moscowproc

Сотрудники полиции обнаружили тело мужчины 1973 года рождения в квартире на улице Шипиловской в Москве, сообщила столичная прокуратура. По предварительной информации, его убила сожительница во время ссоры. Женщина призналась, что нанесла погибшему удар кухонным ножом в шею.

В квартире жилого дома на ул. Шипиловская обнаружено тело мужчины 1973 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. По предварительной информации, удар ножом в шею мужчине нанесла его 35-летняя сожительница в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, — говорится в сообщении.

Подозреваемая была задержана, возбуждено дело об убийстве. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение ее к уголовной ответственности.

Ранее московский суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве знакомого табуреткой. По данным прокуратуры, между мужчинами возник конфликт в канун Нового года. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Что именно стало причиной конфликта, на данный момент неизвестно. Уточняется, что потерпевший от полученных ран скончался на месте. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).