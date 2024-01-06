Москвича ограбили на полтора миллиона рублей под камерами видеонаблюдения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два злоумышленника ограбили жителя Москвы на полтора миллиона рублей на парковке около дома, сообщила столичная прокуратура. Мужчину подкараулили, после чего под угрозой расправы вытащили из его автомобиля сумку с деньгами и телефон. Происходящее было заснято на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленники 35 и 36 лет подкараулили потерпевшего на подземном паркинге жилого дома. Они подошли к мужчине и высказали угрозы применения насилия. Пока один из фигурантов удерживал потерпевшего, второй осмотрел салон автомобиля, где из сумки похитил деньги и мобильный телефон «Верту», — говорится в сообщении.

После ограбления один из фигурантов проколол колесо машины ножом по команде другого. Злоумышленников задержали вскоре после совершения преступления. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение обвиняемых к уголовной ответственности.

Ранее в Ленинградской области житель поселка Янино ограбил аптеку. Мужчина навел на продавщицу предмет, напоминающий пистолет, и потребовал деньги. Женщина отдала ему 7 тысяч рублей, после чего он извинился и покинул место преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.