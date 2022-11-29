Москвича мобилизовали после операции на колене Жена мобилизованного москвича с травмой колена пожаловалась, что ему не оказывают медицинскую помощь

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Москвича Юрия Баландина мобилизовали после операции на колене, сообщила NEWS.ru его супруга Екатерина. По ее словам, муж не может самостоятельно передвигаться и ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Женщина обратилась с жалобой в Минобороны и прокуратуру, но решить вопрос пока не удалось.

Пока из ответов получаю то, что разбирательство идет. Более никакой конкретики. У него болит нога, ему тяжело ходить, спать. И вообще тяжело. Его отправили в Белгородскую область, пока он находится там. Ему ничего не говорят — когда его отправят дальше, что он там будет делать. В медчасти ему говорят, что ничем помочь не могут, — рассказала жена.

Екатерина сообщила, что у супруга была травма — разрыв передней крестообразной связки и разрыв мениска. Весной мужчину прооперировали, затем он прошел реабилитацию, однако медики порекомендовали пройти еще одну. Вторую реабилитацию Баландин пройти не успел, потому что его мобилизовали. По словам жены, сейчас у мужа начались проблемы — колено еще неустойчиво, полных нагрузок давать нельзя, пока он находился под Серпуховом, семья ему привозила лекарства и одежду, позже его перевели в Белгородскую область.

Он пошел на учения со всеми остальными... В первый день у него просто начала болеть нога, на второй настолько заболела, что он не мог вылезти из учебных окопов. Его вытаскивали оттуда сослуживцы, — рассказала Екатерина.

В медчасти в Белгородской области мобилизованному заявили, что придется приспосабливаться к жизни в окопах с травмой, потому что ей никто заниматься не будет.

Екатерина направила запрос в Минобороны России, но ответа пока не получила. Она добавила, что также написала жалобу в прокуратуру, чтобы мужу изменили военно-учетную специальность.

Изначально в Черемушкинском военкомате сообщили, что с такими травмами, операциями уже через месяц военнослужащие встают в строй. Там добавили, что прошло почти полгода, и визуально ноги нормальные, — приводит Баландина слова сотрудников военкомата.

Ранее сообщалось, что президентский Совет по правам человека готовит пакет предложений правительству РФ, который содержит введение военно-врачебных комиссий для оценки годности резервистов. Об отсутствии в ряде регионов обязательных медкомиссий для мобилизуемых эксперты говорят уже давно. С жалобами на отсутствие медицинского контроля в СПЧ обращаются в том числе региональные омбудсмены и представители военного командования.