Житель Москвы написал заявление на своего участкового, попросившего его последить за соседом-призывником. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в качестве ответной меры за наблюдение мужчине пообещали решить проблему с шумными соседями, но этого не было сделано.
Отмечается, что сотрудница МВД пообещала москвичу решить проблему с соседями, если он сообщит ей, когда дома появится призывник, которому не могут вручить повестку с начала осеннего призыва. Мужчина согласился, но после того, как он выполнил все договоренности, сотрудница потребовала больше не тревожить ее звонками с жалобами на шум, письменные обращения также остались без ответа. Недовольный таким исходом событий мужчина обратился в полицию с заявлением на участкового, пожаловавшись на ее бездействие.
Пенсионерка из Краснодара ранее попыталась «заказать» участкового киллеру за миллион рублей. Пожилая женщина разместила соответствующие объявления в соцсетях и больше месяца искала исполнителя. Однако на ее публикации откликнулся не киллер, а сотрудники полиции. На пенсионерку заведено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству», она отправлена в СИЗО. В настоящее время следователи выясняют мотивы ее поступка.