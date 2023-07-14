Москвич заявил на сотрудницу МВД после просьбы «пошпионить» за призывником Житель Москвы написал заявление на участкового после просьбы последить за уклонистом

Житель Москвы написал заявление на своего участкового, попросившего его последить за соседом-призывником. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в качестве ответной меры за наблюдение мужчине пообещали решить проблему с шумными соседями, но этого не было сделано.

Отмечается, что сотрудница МВД пообещала москвичу решить проблему с соседями, если он сообщит ей, когда дома появится призывник, которому не могут вручить повестку с начала осеннего призыва. Мужчина согласился, но после того, как он выполнил все договоренности, сотрудница потребовала больше не тревожить ее звонками с жалобами на шум, письменные обращения также остались без ответа. Недовольный таким исходом событий мужчина обратился в полицию с заявлением на участкового, пожаловавшись на ее бездействие.

Пенсионерка из Краснодара ранее попыталась «заказать» участкового киллеру за миллион рублей. Пожилая женщина разместила соответствующие объявления в соцсетях и больше месяца искала исполнителя. Однако на ее публикации откликнулся не киллер, а сотрудники полиции. На пенсионерку заведено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству», она отправлена в СИЗО. В настоящее время следователи выясняют мотивы ее поступка.