Москвич застрелил с балкона лисят, которые месяц жили в заброшенном садике Mash: мужчина застрелил с балкона трех лисят на юго-западе Москвы

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В Москве в районе Теплого Стана мужчина застрелил с балкона трех лисят, которые заняли уголок на территории бывшего детского сада, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, месяц назад зверята прибежали из Тропаревского лесопарка из-за начавшейся стройки, все это время их подкармливали местные жители.

Неравнодушные жильцы обеспокоены судьбой еще трех выживших малышей и их мамы-лисы, поскольку боятся, что сосед из дома напротив застрелит и их. Люди успели полюбить лисят, которые вели себя спокойно и никому не мешали. Очевидцы рассказали, что 23 мая мужчина беспричинно достал ружье и начал отстреливать зверушек. По данным Mash, полицейские уже занялись обходом квартир в поисках убийцы.

По информации Telegram-канала SHOT, жертвами стрелка стали двое лисят из шести. Животных застрелили на улице Академика Бакулева. Детский сад, где они жили, давно закрыт на ремонт, он находится недалеко от лесопарка, откуда весной прибежала лисица, родившая шестерых малышей. Тогда их отловили сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды, которые привили лисят и отпустили на волю.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РИА Новости, что начали проверку по факту гибели животных. В полиции подтвердили агентству, что проверка связана с погибшими лисятами, но уточнять подробности не стали.