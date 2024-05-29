Москвич застрелил бывшую жену из арбалета

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На северо-востоке Москвы 28 мая было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает столичное управление Следственного комитета. Также в квартире находился супруг убитой. Предположительно, он убил жену из арбалета.

Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее муж, который также находился в квартире с повреждениями. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — сообщили в Следкоме.

По данным MK.RU, погибшей было 43 года, ее застрелил 58-летний супруг. После он попытался покончить с собой. В 2011 году семейная пара развелась по инициативе женщины, но продолжала жить вместе. На ссоры и конфликты супругов соседи не жаловались, хотя мужчина часто выпивал. Ранее его лишили права на хранение оружия.

Ранее в Калужской области супруг вывез жену ближе к лесополосе, убил ее из арбалета и спрятал труп. Позже он заявил о ее пропаже. Уже в ходе первоначальных следственных действий сотрудники СК получили данные о его причастности к убийству. Вскоре было установлено место захоронения погибшей.