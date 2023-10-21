Москвич заперся в квартире и поджег изнутри входную дверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель центра Москвы поджег изнутри входную дверь своей квартиры, соседи, почувствовав запах гари, вызвали спасателей, пишет Telegram-канал SHOT. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади два квадратных метра, однако внятных объяснений своим действиям 48-летний обитатель жилплощади не озвучил.

Мужчину доставили в больницу имени Склифосовского с двумя ножевыми ранениями. Врачи контролируют состояние его здоровья.

В начале октября житель Башкирии пытался согреться в своей квартире и включил газовую плиту на полную мощность. В результате его неправильных действий пятиэтажный дом сотряс взрыв. Мужчину с сильными ожогами госпитализировали, он впал в кому. От взрывной волны у соседей вылетели входные двери.

В Екатеринбурге мужчина затаил злобу на охранников кафе, которые отказались его пускать внутрь. Тогда он попросил знакомого отвезти его на АЗС, где купил бензин. Вернувшись к кафе, злоумышленник швырнул две бутылки с бензином в заведение. Пожара удалось избежать, а метателя «коктейлей Молотова» задержали сотрудники полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы. Выяснилось, что мужчина находился под административным надзором после освобождения из мест заключения.