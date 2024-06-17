Москвич забежал в квартиру и порезал двух мужчин перед убийством третьего

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве в Москве забежал в квартиру жилого дома на улице Бутлерова, где находились четверо мужчин, в ходе конфликта с которыми он нанес двоим колото-резаные ранения, информирует СК Москвы. После этого фигурант, находясь в другой квартире этого же дома, зарезал знакомого. Последний скончался на месте.

По данным следствия, 17 июня 2024 года подозреваемый забежал в квартиру жилого дома, расположенного на улице Бутлерова в городе Москве, где находилось четверо мужчин, и в ходе словесного конфликта нанес двум мужчинам колото-резаные ранения, — информирует СК.

Следственное управление по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30 п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Также ведутся допросы свидетелей произошедшего. Подозреваемого продолжают искать, чтобы задержать.

Ранее в Москве мужчина напал с ножом на 22-летнюю девушку рядом с ТЦ «Щелковский» в районе Гольяново. В результате действий злоумышленника пострадавшая получила несколько резаных ран.