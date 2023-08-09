Москвич вызвался помочь другу на «стрелке» и получил пулю в висок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы согласился помочь другу, которому предстояло посетить «стрелку» с четырьмя незнакомцами, однако разборки закончились избиением молодого человека и стрельбой, пишет Telegram-канал Baza. При этом товарищ, позвавший пострадавшего на встречу, убежал с нее.

По информации канала, «стрелка» была назначена на ночь 6 августа в парке. Прибывшие на нее незнакомцы требовали с москвича деньги, однако он вовремя ушел, а отдуваться за него пришлось другу. Незнакомцы избили его, после чего обокрали на 10 тысяч рублей. Завершилось все выстрелом в висок из травматического пистолета.

Молодой человек был доставлен в больницу с огнестрельным ранением мягких тканей головы. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Кемерово устроил стрельбу во дворе многоэтажного жилого дома на улице Веры Волошиной. Россиянин был задержан прибывшими по вызову сотрудниками полиции. Они изъяли у мужчины два травматических пистолета и патроны к ним.

В ходе допроса следователи выяснили, что задержанный является жильцом указанного дома. Мужчина при этом признался, что начал стрельбу ради шутки. В отношении него был составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.