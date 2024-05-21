Москвич вырастил килограмм марихуаны в квартире и стал фигурантом дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

40-летний мужчина был задержан за выращивание марихуаны в своей квартире на 3-й Нововатутинской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Он оборудовал специальный бокс для этого и планировал незаконно продавать наркотики в небольших количествах.

Полиция изъяла более одного килограмма марихуаны из незаконного оборота. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов получила дело и подала иск о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Обвиняемый был заключен под стражу, его уголовное преследование находится под контролем прокуратуры.

Ранее ФСБ пресекла канал поставок синтетических наркотиков в Московский регион. Десятки килограммов запрещенных веществ поступали из Центральной Азии. По данным ФСБ, задержаны два уроженца среднеазиатской страны.

Кроме того, злоумышленники организовали наркошоп у памятника советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону, расположенного в Оружейном переулке в Москве. В таблички с QR-кодами, которые должны были вести на ресурсы с песнями Кобзона, вмонтировали рекламу площадки с запрещенными веществами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.