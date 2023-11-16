В Москве мужчина умер после 15 энергетиков Baza: москвич выпил 15 энергетиков и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 39-летний мужчина скончался, выпив подряд 15 банок энергетика, сообщает Telegram-канал Baza. Мать погибшего отметила, что после напитка сын пожаловался на ухудшение самочувствия. Также у него поднялась температура.

Как пишет канал, инцидент произошел 15 ноября. Точные причины смерти поклонника тонизирующих напитков станут известны после судебно-медицинской экспертизы. Следов насильственной смерти на теле мужчины криминалисты не обнаружили.

Ранее биолог Александр Созыкин рассказал, что энергетики имеют краткосрочный эффект, усталость возвращается уже через два часа после их употребления. Он также предупредил, что такие напитки могут нанести вред здоровью беременных женщин, кормящих матерей и пожилых людей старше 70 лет.

В сентябре в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал эту инициативу и отметил, что продажу энергетиков детям следует ограничить во всех субъектах России. О разработке документа еще в январе 2023 года говорил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, также в рамках проекта будет прописано наказание для продавцов и предпринимателей, предпринявших попытку продать напиток детям.