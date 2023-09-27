Москвич выдал планы вымышленных соседей поехать с гранатой к зданию ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич позвонил в полицию и сообщил о подозрительной паре, которая живет в соседней квартире на Строгинском бульваре и планирует поехать с самодельной гранатой к зданию ФСБ на Лубянской площади, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». На место выехал наряд, но заявителя не оказалось дома.

По данным канала, москвич Александр из Строгино пожаловался полицейским на молодых соседей Елену и Юрия, заявив, что последний якобы замышлял поехать с гранатой на Лубянку. Когда стражи порядка прибыли по вызову, то в квартире Александра им никто не открыл, а сам он не отвечал на звонки.

Но соседи были дома, однако те по обе стороны оказались пенсионерами. Они объяснили полиции, что мужчина, поднявший тревогу, страдает алкоголизмом. Спустя пару часов его удалось разыскать в соседнем доме, а во время обыска по месту жительства нашли травматический пистолет, сигнальное устройство охотника и патроны разного калибра. Правоохранители проводят проверку.

В мае жители Москвы пожаловались в полицию на соседа, наклеившего на бампер своей легковушки Lada скотч в цветах украинского флага. При задержании владелец авто заявил, что просто хотел заклеить вмятину, а сине-желтый флаг получился случайно.