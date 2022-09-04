Москвич выбил зубы пожаловавшейся на голод дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель столицы избил семилетнюю дочь из-за жалоб на голод. Как сообщил «Пятый канал» со ссылкой на на собственные источники в правоохранительных органах, мужчина нанес девочке несколько ударов ногой по лицу и голове, из-за чего у ребенка выпали зубы.

Новостная служба телеканала уточняет, что родитель пинал ребенка в присутствии матери, однако та не стала вмешиваться в происходящее и не заступалась за дочь. Уточняется, что отец часто выпивает.

В неблагополучной семье помимо девочки воспитывается еще двое сыновей. Их также избивали, чаще всего отец применял физическую силу за непослушание. Мать была не против таких воспитательных мер.

Кроме того, выяснилось, что глава семьи заставлял других детей воровать, а за отказ — избивал. Так, младший из сыновей, опасаясь наказания, украл деньги, на которые отец купил спиртное, после чего заставил мальчика распивать алкоголь вместе с ним. Родитель также научил детей играть в азартные игры.

О происходящем полиции стало известно после обращения в правоохранительные органы соседей семьи. По факту применения насилия к несовершеннолетнему проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Новосибирске пьяный мужчина жестоко избил девушку. По словам пострадавшей, злоумышленник не только таскал ее за волосы и наносил удары, но и пытался раздеть.