Москвич третий час висит на окне многоэтажки и отказывается идти на контакт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина третий час висит на окне десятого этажа на улице Удальцова на западе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте происшествия дежурят спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Почему мужчина повис на окне, неизвестно. Отмечается, что он отказывается идти на контакт и запрещает сотрудникам оперативных служб к нему приближаться. На месте происшествия ожидают прибытия психологов.

В январе сообщалось, что у посольства России в Праге мужчина угрожал покончить с собой. Правоохранителям понадобился час для того, чтобы мужчина отказался от своих намерений. Также на место прибыли пожарные. Представители российского посольства инцидент не прокомментировали.

До этого уроженка Туапсе, переехавшая в Санкт-Петербург ради поступления в колледж дизайна, совершила попытку суицида в одном из крупных гипермаркетов. Девушка подрабатывала там за стойкой сотовой связи. Студентку обнаружили в уборной в состоянии средней тяжести, после чего экстренно госпитализировали. Коллеги девушки рассказали, что та отличалась повышенной тревожностью. По их словам, ранее студентка уже причиняла себе увечья.

Тем временем сотрудник полиции из Чебоксар не дал девочке-подростку совершить суицид. Правоохранитель отговорил школьницу от необдуманного поступка. В МВД отметили, что девочка поблагодарила полицейского за помощь.