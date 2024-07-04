Москвич утонул в пруду во время катания с другом на сапборде В Москве во время катания на сапборде утонул 20-летний молодой человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Нижнем Черневском пруду утонул 20-летний молодой человек, взявший вместе с другом в аренду сапборд, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, юноши не стали брать по отдельному сапборду и вместо этого вдвоем катались на одном.

Сообщается, что в какой-то момент один из молодых людей упал в воду, самостоятельно на поверхность он всплыть не смог. Причины случившегося неизвестны, также не уточняется, были ли юноши в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее туристы, катавшиеся в Сочи на «банане», обнаружили труп человека. По данным МЧС, тело человека заметили в акватории пляжа «Горный воздух», причины смерти не уточняются.

По данным Telegram-канала Mash, 2 июля в водоемах Москвы за первую половину утонули три человека. Тела нашли под Кожуховским мостом, в парке «Серебряный бор» и Пенягинском пруду. В этот день в столице была аномально высокая температура воздуха.

До этого в Санкт-Петербурге сообщили о смерти 46-летнего местного жителя, который решил искупаться в озере Плетнево близ железнодорожной станции Яппиля. Отмечается, что купание в данном водоеме запрещено.

Также ранее стало известно, что сразу три человека утонули Балтийском море под Калининградом за сутки. По данным МЧС, одного из утопленников до сих пор не обнаружили.