Москвич случайно узнал о проституции 13-летней дочери Москвич с помощью камер видеонаблюдения узнал о проституции 13-летней падчерицы

Фото: Robert Schlesinger/picture alliance/Global Look Press

Житель Москвы опасался грабителей и для защиты установил дома систему видеонаблюдения, с помощью которой узнал, что его 13-летняя падчерица после школы работает проституткой, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, отчиму не удалось отговорить девочку от торговли телом, после чего он обратился в полицию.

Житель района Выхино-Жулебино установил систему безопасности тайно. Периодически он заходил в приложение и смотрел по камерам, что происходит дома в его отсутствие. И так узнал, что его приемная дочь оказывает интим-услуги.

Школьница обзванивала незнакомых мужчин, предлагала им купить ее интимные снимки и видео и еще ряд услуг. Однажды отчим увидел, как после одного из таких разговоров девочка собрала вещи и уехала. Он сразу рассказал обо всем жене и поехал домой. Они пытались проверить ее телефон, но девочка пригрозила покончить с собой, если от нее не отстанут.

После этого отчим сдался и вызвал полицию. Правоохранители провели с девочкой разговор и начали проверка.

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