Солнечные ванны на балконе закончились трагично для москвича Москвич загорал на балконе и упал с 15 этажа из-за головокружения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 24-летний местный житель упал с 15 этажа, когда загорал на балконе, сообщает MK.RU. Молодой человек предупредил отца, что отправляется принимать солнечные ванны. Родственник отправился готовить себе кашу на кухню.

Через 20 минут на балконе молодой человек почувствовал сильное сердцебиение. Мужчина встал, чтобы подышать свежим воздухом, однако у него резко закружилась голова. Мужчина перекинулся через ограждение, примерно минуту держался руками за балконный поручень и звал на помощь отца. Вскоре силы оставили его, и он упал.

Ранее в Ставрополе 24-летний местный житель упал с балкона десятого этажа. Молодой человек скончался от полученных травм. Уточняется, что он пришел в здание, чтобы пообщаться с бывшей девушкой, но позже завязалась драка с другими мужчинами. Возможно, погибшего столкнули с балкона.

До этого в Санкт-Петербурге подросток сорвался с высоты шестого этажа, когда пытался спуститься из окна по простыне. Юношу экстренно доставили в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытый перелом правого бедра со смещением.