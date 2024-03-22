Москвич укусил таксиста за ногу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич во время конфликта с водителем такси укусил его за ногу, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на третьем Дорожном проезде. Пострадавшему пришлось обращаться к медикам.

По данным канала, конфликт произошел в тот момент, когда 40-летний таксист ожидал клиента. Мужчина сначала пнул машину, а потом вцепился зубами в ногу. Врачи поставили ему диагноз укушенная рана правой голени.

Ранее в Ленинградской области обнаружили автомобиль такси Lada Largus, который искали несколько дней. Тело 64-летнего водителя с многочисленными ранами находилось внутри машины. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный мужчина, который также является фигурантом дела о краже.

В Международный женский день житель Подмосковья избил глухонемую женщину-водителя в Дмитрове. Он находился в машине своей дочери на пассажирском сиденье. Во время движения он увидел такси, которое, по его мнению, должно было уступить им дорогу. Мужчина вышел, разбил стекло и начал избивать женщину, сидящую за рулем. 14 марта его заключили под стражу. В СИЗО он пробудет до 11 мая. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал.