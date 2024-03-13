Москвич заступился за жену на улице и подпал под статью Baza: москвич ударил обидчика жены и подпал под статью

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В Москве мужчина с кулаками заступился за жену, которую оскорблял неизвестный прохожий, и стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, женщина работает в полиции, ей стали угрожать после ее жалоб в различные ведомства.

Как уточняет канал, вечером 23 января Дарья позвонила супругу Владимиру с просьбой встретить ее, так как у подъезда стоит мужчина и оскорбляет ее. По информации Telegram-канала, после этого Владимир вышел на улицу и ударил неизвестного, последний, пройдя несколько метров, упал и ударился головой об асфальт. Далее супруги вызвали бригаду скорой помощи и дождались медиков, пишет канал.

Baza отмечает, что после этого случая начальник Дарьи, услышав ее историю, пообещал наказать хулигана, но для этого нужно исправить показания, чтобы из вышестоящих инстанций не пришла проверка. По данным канала, через некоторое время женщина узнала, что дело возбуждено, но в отношении ее супруга. По версии следствия, нападение было умышленным. Канал также сообщил, что Дарья решила пожаловаться в другие ведомства, после чего ей стали угрожать.

Ранее в Москве 23-летний мужчина с ножом напал на пассажирку метро на станции «Площадь Революции», нанеся ей множество ранений. Оказалось, что молодой человек набросился на девушку из-за отказа проводить ее до дома.